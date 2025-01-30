Morata sakatlık geçmişi ne? Morata GÜNCEL sakatlık bilgileri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı bitirmek üzere. Peki, Morata sakatlık geçmişi ne?

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

MORATA SAKATLIK GEÇMİŞİ BİLGİLERİ (5 YIL)!

24/25 Kas yorgunluğu 15 Oca 2025 - 21 Oca 2025/7 gün AC Milan

24/25 Bademcik iltihabı 19 Ara 2024 28 Ara 2024 / 10 gün AC Milan

24/25 Adductor şikayeti 11 Ara 2024 14 Ara 2024 / 4 gün AC Milan

24/25 Kafa tası sakatlığı 7 Kas 2024 12 Kas 2024 / 6 gün AC Milan

24/25 Kas yaralanması 18 Ağu 2024 9 Eyl 2024 / 23 gün AC Milan

23/24 Diz iç bağlarında gerilme 11 Şub 2024 20 Şub 2024 / 10 gün Atlético Madrid

21/22 Lif yırtılması 26 Eyl 2021 16 Eki 2021 / 21 gün Juventus

21/22 Adductor şikayeti 19 Eyl 2021 22 Eyl 2021 / 4 gün Juventus

20/21 Virüs hastalığı 26 Şub 2021 1 Mar 2021 / 4 gün Juventus

20/21 Kas problemleri 3 Oca 2021 9 Oca 2021 /7 gün Juventus

19/20 Kas yaralanması 2 Şub 2020 12 Şub 2020 /11 gün Atlético Madrid

19/20 Diz sorunu 22 Oca 2020 24 Oca 2020 / 3 gün Atlético Madrid

19/20 Diz sakatlığı 28 Ağu 2019 18 Eyl 2019 / 22 gün Atlético Madrid

18/19 Uyluk sakatlığı 9 Oca 2019 20 Oca 2019 / 12 gün Chelsea FC

18/19 Diz sakatlığı 14 Ara 2018 29 Ara 2018 / 16 gün Chelsea FC