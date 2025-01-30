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Morata sakatlık geçmişi ne? Morata GÜNCEL sakatlık bilgileri!

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Galatasaray'dan ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak üzere. Tecrübeli forvetin 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a gelmesi ve son görüşmelerin ardından imzayı atması bekleniyor. İşte, Morata GÜNCEL sakatlık bilgileri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı bitirmek üzere. Peki, Morata sakatlık geçmişi ne?

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

MORATA SAKATLIK GEÇMİŞİ BİLGİLERİ (5 YIL)!

24/25 Kas yorgunluğu 15 Oca 2025 - 21 Oca 2025/7 gün AC Milan

24/25 Bademcik iltihabı 19 Ara 2024 28 Ara 2024 / 10 gün AC Milan

24/25 Adductor şikayeti 11 Ara 2024 14 Ara 2024 / 4 gün AC Milan

24/25 Kafa tası sakatlığı 7 Kas 2024 12 Kas 2024 / 6 gün AC Milan

24/25 Kas yaralanması 18 Ağu 2024 9 Eyl 2024 / 23 gün AC Milan

23/24 Diz iç bağlarında gerilme 11 Şub 2024 20 Şub 2024 / 10 gün Atlético Madrid

21/22 Lif yırtılması 26 Eyl 2021 16 Eki 2021 / 21 gün Juventus

21/22 Adductor şikayeti 19 Eyl 2021 22 Eyl 2021 / 4 gün Juventus

20/21 Virüs hastalığı 26 Şub 2021 1 Mar 2021 / 4 gün Juventus

20/21 Kas problemleri 3 Oca 2021 9 Oca 2021 /7 gün Juventus

19/20 Kas yaralanması 2 Şub 2020 12 Şub 2020 /11 gün Atlético Madrid

19/20 Diz sorunu 22 Oca 2020 24 Oca 2020 / 3 gün Atlético Madrid

19/20 Diz sakatlığı 28 Ağu 2019 18 Eyl 2019 / 22 gün Atlético Madrid

18/19 Uyluk sakatlığı 9 Oca 2019 20 Oca 2019 / 12 gün Chelsea FC

18/19 Diz sakatlığı 14 Ara 2018 29 Ara 2018 / 16 gün Chelsea FC

Morata sakatlık geçmişi ne? Morata GÜNCEL sakatlık bilgileri!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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