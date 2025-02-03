Süper Lig devi Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, sezon başında çift forvet olarak düşündüğü sistemini tam oturtmak üzereyken, İcardi'nin Tottenham maçındaki beklenmeyen sakatlığı sebebiyle bu sistemden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Osimhen-Batshuayi ikilisi ile bunu denemeye bile yeltenmedi Okan Buruk. Bunun için haklı gerekçeleri olabilir. Morata oynayacak mı? Gaziantep Galatasaray maçında Morata kadroda mı, ilk 11'de mi?

HÜCÜM BÖLGESİNDE ÇOK ETKİLİ

Alvaro Morata, özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda, bitiricilik sorunu çekilen anlarda sahneye çıkabilecek; eski İspanyol forvetlerden Raúl'u andıran stiliyle zor gibi görünen golleri kolayca atabilecek; hücum bölgesinin her yerinde oynayabilen, takım oyunu özellikleri gelişmiş bir oyuncu olması sayesinde arkadaşlarına da alan açarak onları golle burun buruna getirebilecek bir anlayışa sahip bir oyuncu.

Transferde beni düşündüren tek nokta, İspanyol oyuncuların Türkiye'de başarısız olmuş ya da oluyor gibi bir algıya yenik düşme ihtimali. Daha önce Guiza, Soldado, Negredo gibi İspanyol millî takımında doğrudan oynayarak gelen oyuncular, gösterdikleri performanslarla takımlarını memnun edemediler. İspanyol oyuncular genelde takım oyununa uygun oyuncular.

Örneğin, Osimhen, takımın performansından bağımsız bir şekilde iyi performans ortaya koyabilecek bir oyuncu olmasına rağmen, Alvaro Morata bu özellikte bir oyuncu değildir. Bazen siz onun dönüp kaleye gitmesini beklersiniz, ama o topu daha müsait durumdaki arkadaşına çıkarır gol kaçınca, ne asist ne de gol yazılır. Negredo, bu durumu çok yaşadı. Bencil olsaydı en az iki kat daha fazla rakamlara ulaşabilirdi, fakat o, iş ahlakını ve futbolun gereklerini ön planda tuttu. Ancak Beşiktaş onu tutmadı.

"GALATASARAY'A ÇOK YARARLI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Morata, şüphesiz tartışılmayacak bir yıldız. Galatasaray taraftarı, eğer onun gol sayısıyla ilgilenmez ve takım oyununa katkısına odaklanırsa daha mutlu olur. Bu, Morata'nın az gol atacağı anlamına gelmez. Galatasaray, çok pozisyona giren ve rakip ceza sahasında sıkça topla buluşabilen bir takım. Ben, Morata transferinin Galatasaray'a çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun.

GAZİANTEP MAÇI SON DURUM:

DHA'nın haberine göre, Morata'nın Gaziantep'e özel bir uçakla gideceği kaydedildi.

Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.