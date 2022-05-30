Mor ve Ötesi konser takvimi 2022: Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede? - Haberler

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Mor ve Ötesi konser takvimi 2022: Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede?

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Mor ve Ötesi konser takvimi 2022: Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede?

Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Mor ve Ötesi konser takvimi ile Mor ve Ötesi hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede? İşte Mor ve Ötesi konser takvimi

Mor ve Ötesi konser takvimi merak ediliyor. Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Mor ve Ötesi konser takvimi ile Mor ve Ötesi hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede? İşte Mor ve Ötesin konser takvimi haberimizde...

MOR VE ÖTESİ KONSER TAKVİMİ

3 Haziran Cuma

Hayal Kahvesi / Trabzon

4 Haziran Cumartesi

Ordu Recep Kara Spor Salonu / Ordu

5 Haziran Pazar

Atakum Belediye Stadyumu / Samsun

8 Haziran Çarşamba

Bursa Açıkhava Tiyatrosu / Bursa

22 Temmuz Cuma

Antalya Açıkhava Tiyatrosu / Antalya

23 Temmuz Cumartesi

Alanya Açıkhava Tiyatrosu / Antalya

MOR VE ÖTESİ KİMDİR?

Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubu. Grup, Aralık 2021'de Forsa ve Dünyaya Bedel adlı 2 tekli çıkardı. Bu teklilerin de dahil olduğu sekizinci stüdyo albümü Sirenler'i 21 Ocak 2022 tarihinde yayınladılar.

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