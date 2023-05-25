Mor beyin nedir? Mor beyin ne demek?

Mor beyin, son günlerin en çok merak edilen konulardan oldu. Peki, Mor beyin ne demek?

Mor beyin nedir, anlamı nedir, gibi konular son günlerde araştırılıyor. Peki, Mor beyin nedir, anlamı nedir?

MOR BEYİN NEDİR?

12.01.2018 Tarihili Anadolu Ajansı'nda yer alan haberden bölüm:

Gazetecilerin olağanüstü hal ile ilgili sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele etmek ve devletin içerisindeki terör sızıntılarını ve uzantılarını ayıklamak ve ülkemizin güvenliğini daha güçlü bir şekilde sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek, insan haklarına dönük saldırıları ortadan kaldırmak ve kısa sürede olağanüstü hal sürecini sonlandırmak, olağan döneme dönmek maksadıyla ilan edildi." diye konuştu.

Başlangıçta olağanüstü halin, en kısa sürede bitirilmesi konusunda kamuoyunda açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Bozdağ, OHAL'in ülkenin ihtiyaçlarına binaen ilan edildiğini, süresini de ihtiyaçların belirleyeceğini belirttiklerini kaydetti.

Ancak geçen zaman içerisinde OHAL'in devam ettirilmesini gerektiren şartların varlığını koruduğunu anlatan Bozdağ, "O nedenle olağanüstü hal uzatılma kararları alındı. Olağanüstü hal bir kez daha uzatılacak, bu konudaki usülü de biliyorsunuz, Milli Güvenlik Kurulu toplanıp, tavsiye kararı alıyor daha sonra Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilanına karar veriyor ve Mecliste görüşüldükten sonra olağanüstü hal uzatılmış oluyor. Şimdi yine aynı usulü takip edeceğiz. Muhtemelen 17'sinde Milli Güvenlik Kurulunun gündeminde yer alacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla parlamentoya gelecektir. Olağanüstü hal, bir kez daha uzatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanlarla ilgili KHK hazırlıklarının sorulması üzerine Bozdağ, bununla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, yakında KHK'nın çıkacağını bildirdi.

11 bin 480 kişi içerisinden kamudan ihraç edilen kişi sayısının 2 bin 168 olduğunu dile getiren Bozdağ, "Bu 2 bin 168 kişiden durumları tek tek kurumlarınca inceleniyorlar. Eğer bunlar sadece bu Mor Beyin uygulaması nedeniyle FETÖ'nün kurduğu tuzak üzerine Bylock'a yönlendirilmiş, tuzağa düşürülmüş kişilerdense onların iadesi KHK ile yapılacaktır. İade edildikten sonra hakları devam edecek. Ancak başka gerekçelerle onlar atılmışsa onlarla ilgili ayrı bir değerlendirme yapılacak. Şu anda kurumların çalışmaları tamamlanmış durumda. Sayıyı ise KHK yayınlanınca göreceksiniz." diye konuştu.