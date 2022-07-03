Marvel'ın dördüncü faz yapımları arasında yer alan Moon Knight'ın Disney Plus ile yayınlanmasının ardından 6 bölümlük ilk sezonun sonunda Moon Knight'ın 2. Sezonu olacak mı? ve Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak soruları hayranlar tarafından merak ediliyor. Peki, Moon Knight 2. sezon olacak mı? Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

MOON KNIGHT 2. SEZON OLACAK MI?

Marvel, süper kahraman dizisi Moon Knight için ikinci sezonun çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Moon Knight'ın Temmuz 2022 itibariyle ikinci sezonun olup olmayacağı veya Moon Knight'ın ikinci sezonun ne zaman çıkacağı belli değil.

MOON KNIGHT KONUSU

Yumuşak huylu hediyelik eşya dükkanı çalışanı Steven Grant, bayılmalarla ve başka bir hayatın anılarıyla boğuşmaya başlayınca, çoklu kişilik bozukluğuna sahi olduğunu ve paralı asker Marc Spector ile aynı bedeni paylaştığını keşfeder. Steven/Marc'n düşmanları birleşirken, onlar karmaşık kimliklerinde salınarak Mısır'ın güçlü tanrıları arasında ölümcül bir gizemin içine itilir.

MOON KNIGHT KAÇ DK?

İlk bölümü 30 Mart 2022'de Disney Plus'ta yayınlanan süper kahraman dizisi Moon Knight'ın bir bölümü ortalama 47 dakikadır.

MOON KNIGHT OYUNCULARI