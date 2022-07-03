Moon Knight 2. sezon olacak mı? Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak?
- Güncelleme:
Disney Plus'ın yeni Marvel dizisi Moon Knight'ın ikinci sezonu olacak mı? sorusu hayranlar tarafından araştırılıyor. Peki, Moon Knight 2. sezon olacak mı? Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Marvel'ın dördüncü faz yapımları arasında yer alan Moon Knight'ın Disney Plus ile yayınlanmasının ardından 6 bölümlük ilk sezonun sonunda Moon Knight'ın 2. Sezonu olacak mı? ve Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak soruları hayranlar tarafından merak ediliyor. Peki, Moon Knight 2. sezon olacak mı? Moon Knight ikinci sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Marvel, süper kahraman dizisi Moon Knight için ikinci sezonun çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Moon Knight'ın Temmuz 2022 itibariyle ikinci sezonun olup olmayacağı veya Moon Knight'ın ikinci sezonun ne zaman çıkacağı belli değil.
Yumuşak huylu hediyelik eşya dükkanı çalışanı Steven Grant, bayılmalarla ve başka bir hayatın anılarıyla boğuşmaya başlayınca, çoklu kişilik bozukluğuna sahi olduğunu ve paralı asker Marc Spector ile aynı bedeni paylaştığını keşfeder. Steven/Marc'n düşmanları birleşirken, onlar karmaşık kimliklerinde salınarak Mısır'ın güçlü tanrıları arasında ölümcül bir gizemin içine itilir.
İlk bölümü 30 Mart 2022'de Disney Plus'ta yayınlanan süper kahraman dizisi Moon Knight'ın bir bölümü ortalama 47 dakikadır.
- Oscar Isaac – Moon Knight
- May Calamawy – Layla El-Faouly
- Ethan Hawke – Arthur Harrow
- Gaspard Uliel – Anton Mogart
- F. Murray Abraham
- Karim El Hakim – Khonshu
- Fernanda Andrade – Wendy Spector
- Antonia Salib – Taweret
- Nagisa Morimoto – Isis's Avatar
- Saba Mubarak – Ammit
- Saffron Hocking – Dylan
- Rey Lucas – Elias Spector
- Khalid Abdalla – Selim
- Shaun Scott – Bertrand Crawley
- Ahmad Dash – Young Punk
- Declan Hannigan – Horus