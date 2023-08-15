Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye kredi notunu ne zaman açıklayacağı araştırılıyor. Bu sorgulama, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların sonuçlarını görmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak sorusu gündeme gelirken, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Peki, Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak?

Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirmenin ardından, Moody's nedir ve Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye kredi notunu ne zaman açıklayacağı gündeme geliyor. Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? Moody's, Türk bankalarının görünümünü güncelledi! Detaylar haberimizdedir…

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

MOODY'S, TÜRK BANKALARININ GÖRÜNÜMÜNÜ GÜNCELLEDİ

Moodys tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir. Bankaların dış finansmanı pozisyonu ve dolarizasyon seviyeleri iyileşti ve likiditenin, özellikle de yabancı para birimi, yeterli kalması için" denildi.

Moody's açıklaması öncesinde BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan BIST bankacılık endeksi öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in görünüm açıklamasının ardından ise endeks 7.300 puanı aştı. TSİ 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

Bankacılık endeksi şu sıralar yüzde 3,24 oranında primli seyrediyor. Garanti Bankası yüzde 2,40 yükselişle 57,15 lira, Yapı Kredi Bankası yüzde 5,49 oranında primle 16.72 lira, Akbank yüzde 2,75 oranında primle 31,04 liradan alıcı buluyor.

GEÇEN HAFTA NOT ARTIŞI SİNYALİ VERMİŞTİ

Moody's, geçen hafta da Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu raporla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek,"Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." demişti.