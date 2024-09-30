Montreal'de düzenlenen 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Montreal'de düzenlenen 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MONTREAL'DE DÜZENLENEN 1976 YAZ OLİMPİYATLARI'NDAKİ PERFORMANSIYLA JÜRİDEN 10 TAM PUAN ALAN İLK JİMNASTİKÇİ KİMDİR?

A: Franz Beckenbauer

B: Sepp Maier

C: Nadia Comaneci

D: Cemil Turan

Cevap: