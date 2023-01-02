Fransa Ligue 1 Maçı hedefine ulaşmak isteyen Montpellier - Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Montpellier - Marsilya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Montpellier - Marsilya maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 Maçı heyecanla beklenen müsabakada Montpellier - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Montpellier - Marsilya maçı şifresiz mi? Montpellier - Marsilya maçı hakemi kim? Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Montpellier - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Montpellier - Marsilya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-01-2023 MONTPELLİER VS MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Montpellier ile Marsilya arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI BEİN SPORTS 4 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Montpellier-Marsilya Maçı, 02 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Montpellier-Marsilya Maçı, saat 21:00 başlayacak.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Montpellier ve Marsilya, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Montpellier'da, Stade de la Mosson Stadyumu'nda oynanacak.