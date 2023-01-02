Fransa liginin iddialı takımlarından Montpellier–Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Montpellier – Marsilya maçı heyecanla bekleniyor. Montpellier – Marsilya maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda? Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Marsilya maçı saat kaçta? Montpellier ve Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Montpellier–Marsilya maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Brentford ve Liverpool maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda? Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Montpellier ve Marsilya maçı 2 Ocak Pazartesi günü 21.00'da gerçekleşecek.

MONTPELLİER-MARSİLYA MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Montpellier ve Marsilya maçı Montpellier'da oynanacak.

MONTPELLİER VE MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Montpellier ile Marsilya arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanacak.