Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda? Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gündem Haberleri
Fransa liginin iddialı takımlarından Montpellier–Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Montpellier – Marsilya maçı heyecanla bekleniyor. Montpellier – Marsilya maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda? Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…
Marsilya maçı saat kaçta? Montpellier ve Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Montpellier–Marsilya maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Brentford ve Liverpool maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda? Montpellier–Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Montpellier ve Marsilya maçı 2 Ocak Pazartesi günü 21.00'da gerçekleşecek.
Montpellier ve Marsilya maçı Montpellier'da oynanacak.
Montpellier ile Marsilya arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanacak.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022