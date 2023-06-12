Montella Adana Demirspor'dan ayrıldı mı?
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Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yolların ayrıldı iddia edilmiştir. Peki Montella Adana Demirspor'dan ayrıldı mı?
Montella Adana Demirspor'dan ayrıldı mı? Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yolların ayrıldı iddia edilmiştir. Peki Montella Adana Demirspor'dan ayrıldı mı? Detaylar...
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.
Adana Demirspor kulübü resmi sosyal mesya hesabından yapılan paylaşımda Montella'ya veda edildi.
Yapılan paylaşımda, "Büyük bir özveri ile kulübümüzü ve takımımızı hedeflerine ulaştırmak için tüm gayretiyle çalışarak, teknik direktörlük görevi yapmış olan Sayın Vincenzo Montella ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz" notu düşüldü.