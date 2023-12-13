Mont Blanc tarifi! MasterChef Mont Blanc nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mont Blanc hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mont Blanc hazırladı. Peki, Mont Blanc nedir? Mont Blanc nasıl yapılır? Mont Blanc nedir?

İsviçre mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mont Blanc ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mont Blanc nasıl yapılır? Mont Blanc nedir? Mont Blanc nasıl yapılır, Mont Blanc yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mont Blanc yapıldı, evde klasik Mont Blanc yapıldı! İşte en güzel Mont Blanc!

MONT BLANC TARİFİ!

• 4 Yumurta akı (yaklaşık 130 gr)

• 80 gr pudra şekeri

• 60 gr Pudra şekeri

• 30 cl Tam sıvı krema

• 200 gr Kestane kreması

Hazırlık adımları

Fırını önceden 100°C'ye ısıtın (th. 3). Bezeyi hazırlayın: Yumurta aklarını, pudra şekerini azar azar ekleyerek çırpın. Beze sertleştiğinde yavaşça 40 g pudra şekeri ekleyin.

Pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine sıkma torbası kullanarak yaklaşık 8 cm çapında 6 daire ve 6 cm çapında 6 daire oluşturun. Fırına verip 1 saat kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Çok soğuk kremayı, kalan pudra şekeriyle, sert bir krem şanti elde edene kadar çırpın.

Büyük bir beze diskini bir tabağa koyun, üzerini krem şanti ile kaplayın, üstüne daha küçük bir disk yerleştirin ve tekrar krem şanti ile kaplayın. Diğer disklere de aynı işlemi uygulayın ve 30 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Bir sıkma torbası kullanarak kestane kremasını her Mont Blanc'ın üzerine dağıtın ve filamentler çekin. Derhal servis yapın.

İpucu: Kremanın iyice çırpılmış krema haline gelmesi için, kaseyle birlikte 15 dakika önce dondurucuya koyun.