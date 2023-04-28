Genç rapçi Moneysign Suede, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Moneysign Suede kimdir, öldü mü, neden öldü? Rapçi Moneysign Suede kaç yaşında öldü, ölüm nedeni ne? Moneysign Suede şarkıları nelerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz sene aralık ayında iki ayrı suçtan dolayı 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılan ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, bir süredir cezaevindeydi. Soledad Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan ABD'li rapçi MoneySign Suede, hayatını kaybetti. Peki, Moneysign Suede kimdir, öldü mü, neden öldü? Rapçi Moneysign Suede kaç yaşında öldü, ölüm nedeni ne? Moneysign Suede şarkıları nelerdir?

MONEYSIGN SUEDE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz sene 2 ayrı suçtan tutuklanan 22 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, hapishanenin duşunda bıçaklanmış halde ölü bulundu. Boynundan bıçaklanan rapçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MoneySign Suede'nin avukatı Nicholas Rosenberg, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki rapçi ölü bulunduğunu söyledi. MoneySign Suede'nin gece yapılan sayımda hücresinde olmadığının anlaşılmasıyla yapılan aramada duşta ağır yaralı halde bulundu. Boynundan bıçaklandığı anlaşılan rapçinin, kısa bir süre sonra hayata veda ettiği açıklandı. Suede'nin vefatıyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Asıl adı 'Jaime Brugada Valdez' olan ünlü rapçi, 'Back to the Bag' şarkısıyla YouTube'da 7 milyondan fazla izlenme almıştı.

MONEYSIGN SUEDE KİMDİR?

Moneysign Suede 22 yaşında ABD'li genç rapçidir. Moneysign Suede geçen yıl 2 farklı suçtan tutuklanmıştı. Genç rapçi 25 Nisan 2023 tarihinde tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybetti.