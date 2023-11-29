Money bags tarifi! MasterChef Money bags nasıl yapılır?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Money bags ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Money bags nasıl yapılır? Money bags nedir? Money bags nasıl yapılır, Money bags yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Money bags yapıldı, evde klasik Money bags yapıldı! İşte en güzel Money bags!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Money bags hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Money bags hazırladı. Peki, Money bags nedir? Money bags nasıl yapılır? Money bags nedir?

MONEY BAGS TARİFİ!

1/2 su bardağı bitkisel yağ

200 gr yağsız domuz kıyması (nota bakınız)

2 kereviz sapı, kesilmiş, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı doğranmış taze frenk soğanı

2 çay kaşığı soya sosu

2 çay kaşığı susam

2 çay kaşığı esmer şeker

15 frenk soğanı, yarıya bölünmüş

275g paket (30) gow gee sarmalayıcılar

Tatlı biber sosu, servis için

Aşama 1

2 çay kaşığı yağı büyük bir tavada orta-yüksek ateşte ısıtın. Kıymayı ekleyin. Kıymayı tahta bir kaşıkla parçalayarak 5 ila 6 dakika veya kızarana ve iyice pişene kadar pişirin.

Adım 2

Kereviz ve sarımsak ekleyin. 5 dakika veya kereviz yumuşayana kadar karıştırarak pişirin. Kıyılmış frenk soğanı, soya sosu, susam ve şekeri ekleyin. 1 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Serin. Bu arada yarıya bölünmüş frenk soğanını ısıya dayanıklı bir kaseye koyun. Kaynar suyun üzerine dökün. Boşaltmak.

Aşama 3

1 ambalajı düz bir yüzeye yerleştirin. Ambalajın ortasına 1 çay kaşığı dolusu kıyma karışımını dökün. Kenarını soğuk suyla fırçalayın. Bir kese oluşturmak için yanları katlayın. Doldurmayı kapatmak için sıkıştırın. Sabitlemek için bir frenk soğanı ile bağlayın. Kalan ambalajlar, kıyma karışımı ve frenk soğanı ile aynı işlemi tekrarlayın. Frenk soğanı kesin.

4. Adım

Kalan yağı tavada orta-yüksek ateşte ısıtın. Para torbalarını gruplar halinde, çevirerek 3 ila 4 dakika veya kızarana ve iyice ısınana kadar pişirin. Kağıt havlu üzerine boşaltın. Tatlı biber sosuyla servis yapın.