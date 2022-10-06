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Monaco - Trabzonspor saat kaçta? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç şifresiz mi?

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Monaco - Trabzonspor saat kaçta? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç şifresiz mi?

Bugün temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi grup maçları olacak. Bugünkü maçlardan birisi de Monaco - Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Monaco - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Monaco - Trabzonspor nerede oynanıyor? Monaco - Trabzonspor ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların yeni maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Monaco - Trabzonspor arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Monaco - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Monaco - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe 2022 yani bugün saat 19:45'de başlayacak.

Monaco - Trabzonspor maçı Exxen TV'de yayınlanacak.

Maçı Exxen TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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