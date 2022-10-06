Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Monaco- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa Ligi Trabzsonspor maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor ile Fransız takımı Monaco karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin ve Trabzonspor taraftarlarının heyecanla beklediği maçın detayları araştırılmakta. UEFA Avrupa Ligi maçı olan Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki, Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Monaco- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFAAvrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor ile Fransız takımı Monaco karşı karşıya gelecek.Futbolseverlerin ve Trabzonspor taraftarlarının heyecanla beklediği maçın detayları araştırılmakta. UEFA Avrupa Ligi maçı olan Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki, Monaco- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Monaco- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi maçı olan Monaco- Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat19:45'te başlayacak.

MONACO- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor- Monaco maçı EXXEN platformundan yayınlanacak. EXXEN platformunun UEFA maçlarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleme uygulaması sayesiyle Trabzonspor- Monaco maçını Exxenspor'a üye olan kişiler 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebilecek.