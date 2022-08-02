Monaco - PSV maçı ne zaman hangi kanalda? Monaco - PSV maçı şifresiz mi? Monaco - PSV maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Monaco - PSV karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Monaco - PSV maçı şifresiz mi? Monaco - PSV maçı hakemi kim? Monaco - PSV maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

MONACO - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - PSV, Şampiyonlar Ligi maçı, 02-08-2022 Salı günü saat 21.00'de oynanacak.

MONACO - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - PSV Şampiyonlar Ligi maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.