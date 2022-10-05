Monaco hangi ülkenin takımı? hangi ülkenin takımı? Monaco nerenin takımı?

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Süper Lig'deki futbolcular imajları için de ayrı performans sergiliyor

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MONACO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Association Sportive de Monaco Football Club, ya da bilinen adıyla AS Monaco FC, Monako merkezli Fransız futbol kulübü.1924 yılında kurulan AS Monaco, 2013-2014 sezonu itibarıyla Fransa'nın en üst düzey futbol ligi Ligue 1'de mücadele etmektedir. Maçlarını Fontvieille'de bulunan II. Louis Stadyumunda yapmaktadır.

Monako Prensliği'nin UEFA'ya üyeliği olmaması nedeniyle Fransa futbol liginde bulunmakta olup, Fransız kulübü olarak kabul edilmektedir. AS Monaco, kazanmış olduğu 8 lig şampiyonluğu ve 5 Coupe de France ile Fransa'nın en başarılı futbol kulüplerinden birisidir. Kulüp, 1992'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda, 2004'te ise Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiştir.