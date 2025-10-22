Haberler

Monaco Galatasaray maçı ne zaman?

Monaco Galatasaray maçı ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında yalnız başına temsil edecek olan Galatasaray'ın grup maçlarının takvimi UEFA tarafından açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda sahne alacak tek Türk takımı olmanın gururunu yaşarken, dev turnuvadaki karşılaşmalar futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

UEFA'nın yayımladığı fikstüre göre Aslanlar, grubun iddialı takımlarından Monaco ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu kritik karşılaşmanın tarihi de netlik kazandı. Peki, Galatasaray ile Monaco arasında oynanacak bu heyecan dolu mücadele ne zaman sahne alacak?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nin lig formatında oynanmasıyla birlikte Galatasaray, şu ana kadar topladığı 3 puanla 20. sırada yer alıyor. UEFA'nın bu yıl yürürlüğe koyduğu sistemde artık klasik grup aşaması yerine tek lig tablosu bulunuyor. Her takım 8 farklı rakiple karşılaşıyor ve genel sıralamada ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

Buna karşılık 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turu oynama hakkı elde ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın şu anki konumu son derece kritik bir noktada bulunuyor. Her puanın değeri artarken, bu akşam oynanacak Bodø/Glimt maçı, hem moral hem de sıralama açısından belirleyici bir öneme sahip.

Monaco Galatasaray maçı ne zaman?

PUAN DURUMUNUN ÖNEMİ

Galatasaray, elde ettiği 3 puanla 20. sırada yer alıyor ve play-off potasında kalabilmek için bu konumunu korumak zorunda. Ancak takımın hedefi yalnızca burada kalmak değil; ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna adını yazdırmak.

Bu hedef doğrultusunda, önündeki rakiplerin puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın galibiyet serisini sürdürmesi gerekiyor. Bu akşam alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılı ekibi birkaç sıra yukarı taşıyabilir ve hem moral hem de puan avantajı sağlayabilir.

Özellikle rakiplerin birbirleriyle karşılaştığı haftalarda alınacak galibiyetlerin etkisi iki kat daha büyük olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

• 22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) | 19.45

• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) | 23.00

• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) | 20.45

• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray | 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) | 20.45

• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) | 23.00

Galatasaray'ın önündeki bu fikstür, takımın kaderini belirleyecek nitelikte. Özellikle deplasman maçlarından alınacak puanlar, sıralamadaki yerini korumak açısından kritik önem taşıyor.

Galatasaray'ın bu sezonki kaderi, önümüzdeki birkaç maçta elde edeceği sonuçlara bağlı olacak. Takımın hücum hattında üretkenliği artırması ve özellikle deplasman performansını geliştirmesi gerekiyor.

Bu akşamki Bodø/Glimt karşılaşması, yalnızca üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda play-off potasında kalıcı olmanın ve üst sıralara tırmanmanın kapısını aralayabilir.

Galatasaray, taraftarının desteğiyle bu kritik dönemeçte güçlü bir çıkış yaparsa, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırma şansını önemli ölçüde artırabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.