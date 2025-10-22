Monaco Galatasaray maçı ne zaman?

UEFA'nın yayımladığı fikstüre göre Aslanlar, grubun iddialı takımlarından Monaco ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu kritik karşılaşmanın tarihi de netlik kazandı. Peki, Galatasaray ile Monaco arasında oynanacak bu heyecan dolu mücadele ne zaman sahne alacak?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nin lig formatında oynanmasıyla birlikte Galatasaray, şu ana kadar topladığı 3 puanla 20. sırada yer alıyor. UEFA'nın bu yıl yürürlüğe koyduğu sistemde artık klasik grup aşaması yerine tek lig tablosu bulunuyor. Her takım 8 farklı rakiple karşılaşıyor ve genel sıralamada ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

Buna karşılık 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turu oynama hakkı elde ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın şu anki konumu son derece kritik bir noktada bulunuyor. Her puanın değeri artarken, bu akşam oynanacak Bodø/Glimt maçı, hem moral hem de sıralama açısından belirleyici bir öneme sahip.

PUAN DURUMUNUN ÖNEMİ

Galatasaray, elde ettiği 3 puanla 20. sırada yer alıyor ve play-off potasında kalabilmek için bu konumunu korumak zorunda. Ancak takımın hedefi yalnızca burada kalmak değil; ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna adını yazdırmak.

Bu hedef doğrultusunda, önündeki rakiplerin puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın galibiyet serisini sürdürmesi gerekiyor. Bu akşam alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılı ekibi birkaç sıra yukarı taşıyabilir ve hem moral hem de puan avantajı sağlayabilir.

Özellikle rakiplerin birbirleriyle karşılaştığı haftalarda alınacak galibiyetlerin etkisi iki kat daha büyük olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

• 22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) | 19.45

• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) | 23.00

• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) | 20.45

• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray | 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) | 20.45

• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) | 23.00

Galatasaray'ın önündeki bu fikstür, takımın kaderini belirleyecek nitelikte. Özellikle deplasman maçlarından alınacak puanlar, sıralamadaki yerini korumak açısından kritik önem taşıyor.

Galatasaray'ın bu sezonki kaderi, önümüzdeki birkaç maçta elde edeceği sonuçlara bağlı olacak. Takımın hücum hattında üretkenliği artırması ve özellikle deplasman performansını geliştirmesi gerekiyor.

Bu akşamki Bodø/Glimt karşılaşması, yalnızca üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda play-off potasında kalıcı olmanın ve üst sıralara tırmanmanın kapısını aralayabilir.

Galatasaray, taraftarının desteğiyle bu kritik dönemeçte güçlü bir çıkış yaparsa, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırma şansını önemli ölçüde artırabilir.