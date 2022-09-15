Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Ferencvaros maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Monaco - Ferencvaros bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Monaco - Ferencvaros maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Monaco - Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Monaco - Ferencvaros maçı şifresiz mi? Monaco - Ferencvaros maçı hakemi kim? Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Ferencvaros maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Monaco ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Monaco-Ferencvaros Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Monaco-Ferencvaros Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Monaco ve Ferencvaros, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.