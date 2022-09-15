Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Ferencvaros maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Monaco - Ferencvaros bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Monaco - Ferencvaros maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Monaco - Ferencvaros maçı ne zaman?