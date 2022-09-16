UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Monaco - Ferencvaros karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lik Ferencvaros galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Monaco - Ferencvaros maç özeti! Monaco - Ferencvaros maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Monaco - Ferencvaros karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Ferencvaros kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Monaco - Ferencvaros maç özeti! Monaco - Ferencvaros maç özeti izle (VİDEO)

MONACO - FERENCVAROS MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!