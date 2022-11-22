Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gündem Haberleri
THY EuroLeague 9. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, Monako deplasmanına çıkıyor. Zirvede yer alan Sarı Kanarya, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Monako Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sıkça yöneltiyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
Monaco Fenerbahçe Beko maçı bu akşam (22 Kasım) saat 21:00'de oynanacak.
Monaco Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
0 – Johnathan Motley
1 – Metecan Birsen
2 – Şehmus Hazer
3 – Scottie Wilbekin
4 – Carsen Edwards
5 – İsmet Akpınar
8 – Nemanja Bjelica
9 – Samet Geyik
10 – Melih Mahmutoğlu
11 – Nigel Hayes-Davis
13 – Tarık Biberovic
21 – Dyshawn Pierre
22 – Tonye Jekiri
23 – Marko Guduric
31 – Devin Booker
33 – Nick Calathes