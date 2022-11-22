Üye Girişi
Haberi Paylaş

Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague 9. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyorOrtalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyiAlex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi
Büyük tehlike kapıda! Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'ye yıkımı yaşatabilirBüyük tehlike kapıda! Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'ye yıkımı yaşatabilir

EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, Monako deplasmanına çıkıyor. Zirvede yer alan Sarı Kanarya, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Monako Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sıkça yöneltiyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

Monaco Fenerbahçe Beko maçı bu akşam (22 Kasım) saat 21:00'de oynanacak.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

0 – Johnathan Motley

1 – Metecan Birsen

2 – Şehmus Hazer

3 – Scottie Wilbekin

4 – Carsen Edwards

5 – İsmet Akpınar

8 – Nemanja Bjelica

9 – Samet Geyik

10 – Melih Mahmutoğlu

11 – Nigel Hayes-Davis

13 – Tarık Biberovic

21 – Dyshawn Pierre

22 – Tonye Jekiri

23 – Marko Guduric

31 – Devin Booker

33 – Nick Calathes

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title