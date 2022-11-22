THY EuroLeague 9. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, Monako deplasmanına çıkıyor. Zirvede yer alan Sarı Kanarya, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Monako Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sıkça yöneltiyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı bu akşam (22 Kasım) saat 21:00'de oynanacak.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

0 – Johnathan Motley

1 – Metecan Birsen

2 – Şehmus Hazer

3 – Scottie Wilbekin

4 – Carsen Edwards

5 – İsmet Akpınar

8 – Nemanja Bjelica

9 – Samet Geyik

10 – Melih Mahmutoğlu

11 – Nigel Hayes-Davis

13 – Tarık Biberovic

21 – Dyshawn Pierre

22 – Tonye Jekiri

23 – Marko Guduric

31 – Devin Booker

33 – Nick Calathes