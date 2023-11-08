Molfix hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Molfix hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Molfix markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Molfix hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

MOLFİX HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Molfix'ten yapılan açıklamada"İlk olarak 1998 yılında Türkiye'de üretime başladı ve çeyrek asra yaklaşan yolculuğu boyunca on milyonlarca bebeğin hayatına dokundu, annelerin yüzündeki gülümseme ve huzur oldu.

Her bebeğin en iyisini hakkettiğine inanan Molfix, İnovatif ve kaliteli ürünleri herkesin ulaşabileceği şekilde sunuyor ve farklı kıtalardaki 8 fabrikasında bebek sağlığını en ön plana alarak üretim yapıyor." denildi.