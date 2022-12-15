TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Molehiya yapıldı. İzleyiciler, Molehiya tarifini araştırmaya başladı. Peki, Molehiya nedir, nasıl yapılır? MasterChef Molehiya tarifi ve yapılışı! Molehiya nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Molehiya nedir, nasıl yapılır? MasterChef Molehiya tarifi ve yapılışı! Molehiya nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

MOLEHİYA NEDİR?

Molehiya veya Molohiya Orta Doğu ile Doğu ve Kuzey Afrika mutfaklarında, özel olarak yetiştirilen molehiya bitkisinin yaprakları ile yapılan bir yemek çeşidi. Kıbrıs Türk mutfağında, yazın kurutulup bir müddet saklandıktan sonra sonra kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilen molehiya, servisi çukur tabakta pilav ve turşuyla yapılan bir yemektir. Molehiya otunun kurutulmuş haldeki kokusu kına otuna benzemektedir.