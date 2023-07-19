Moldova'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları Moldova vize istiyor mu? Moldova vizesiz mi? Türkiye-Moldova Anlaşması nedir, sorularına yanıt aranıyor. Moldova, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen bir Doğu Avrupa ülkesidir. Vatandaşlar, tarihi dokusu ve doğal güzelliklerle dolu Moldova'yı keşfetmek istiyor. Türkiye-Moldova seyahat anlaşması ve Moldova'da gezilecek yerler hakkında bilgileri sizler için derledik.

Moldova vize istiyor mu, sorusuna yanıt aranıyor. Moldova, birçok turistin gözdesi olan güzel bir Avrupa ülkesidir. Türkiye'den Moldova'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de vize gerekliliği ve seyahat düzenlemeleridir. Peki, Moldova vize istiyor mu? Türkiye-Moldova Anlaşması nedir? Moldova'da gezilecek yerler nelerdir?

MOLDOVA VİZE İSTİYOR MU?

Moldova'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının çoğu için sevindirici bir haberimiz var: Moldova, Türk pasaportu sahiplerine 90 güne kadar vize muafiyeti sağlamaktadır. Bu muafiyet, diplomatik, hizmet ve özel pasaport sahipleri için de geçerlidir. Yani, Moldova'ya turistik veya iş seyahati amaçlı seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları 90 güne kadar olan süre için vize başvurusu yapmak zorunda değildir.

Bu vize muafiyeti sayesinde Türk vatandaşları, Moldova'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmek, iş anlaşmaları yapmak veya sevdikleriyle bir araya gelmek için rahatlıkla seyahat edebilirler.

TÜRKİYE-MOLDOVA SEYAHAT ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 17-18 Ekim tarihlerinde Moldova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Türkiye ile Moldova arasında seyahat düzenlemelerini içeren bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahat etmelerine olanak tanımaktadır. 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan bu düzenlemeyle birlikte, Türk vatandaşları Moldova'ya kimlik kartlarıyla seyahat edebilirler.

Bu seyahat anlaşması, Türk vatandaşlarının Moldova'ya seyahat etme sürecini daha da kolaylaştırmıştır. Artık pasaport almak veya taşımakla uğraşmak zorunda kalmadan, Türk vatandaşları kimlik kartlarıyla Moldova'ya seyahat edebilirler. Bu da seyahat planlarını daha esnek hale getirirken aynı zamanda zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

MOLDOVA'DA GEZİLECEK YERLER

Moldova, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bir ülkedir. Seyahat edenlere birçok ilgi çekici nokta sunmaktadır. İşte Moldova'da gezilecek bazı yerler:

a) Kişinev: Başkent Kişinev, Moldova'nın kültürel ve ekonomik merkezidir. Şehirde bulunan Devlet Tarih Müzesi, Ştefan Kralı Anıtı ve Kişinev Katedrali gibi turistik yerler ziyaretçileri kendine hayran bırakır.

b) Cricova Şarap Mahzenleri: Moldova, ünlü şaraplarıyla da ünlüdür. Cricova Şarap Mahzenleri, geniş bir şarap koleksiyonuna ev sahipliği yapar ve ziyaretçilere unutulmaz bir şarap deneyimi sunar.

c) Orheiul Vechi: Moldova'nın doğal ve tarihi güzelliklerini bir arada görebileceğiniz Orheiul Vechi, etkileyici manzaralarıyla dikkat çeker. Burada bulunan Manastır Kompleksi ve Tuna Nehri kıyısında yer alan mağaralar ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunar.

d) Ştefan cel Mare Parkı: Kişinev'in merkezinde yer alan bu park, dinlenmek ve yürüyüş yapmak için ideal bir yerdir. Parkta Ştefan cel Mare heykeli ve çeşitli anıtlar bulunmaktadır.

e) Gagauz Yeri: Moldova'da özerk bir bölge olan Gagauz Yeri, Gagavuz halkının yaşadığı ve özgün kültürel özelliklerini koruyan bir bölgedir. Burada Gagavuzların geleneksel yaşam tarzını ve el sanatlarını deneyimleyebilirsiniz.

f) Bender (Tighina): Nistru Nehri kıyısında yer alan Bender, tarihi öneme sahip bir şehirdir. Bender Kalesi, şehrin ana turistik cazibe merkezidir ve tarihi bir yapı olarak ziyaretçileri çekmektedir.

g) Saharna ve Tipova Manastırları: Moldova'nın doğal güzellikleri arasında yer alan bu manastırlar, doğal mağaralara oyulmuş eski manastır kompleksleridir. Ülkenin doğal ve dini mirasını aynı anda keşfetmek için harika bir yerdir.

h) Soroca Kalesi: Nistru Nehri kıyısında yer alan Soroca Kalesi, Moldova'nın en iyi korunmuş kalesi olarak bilinir. Tarihi kaleyi ziyaret ederek Osmanlı ve Moldova tarihine dair ipuçları bulabilirsiniz.

Bu listede sadece Moldova'nın bazı gezilecek yerleri bulunmaktadır, ancak ülkede daha fazla keşfedilecek birçok ilginç yer bulunmaktadır. Moldova'ya seyahat etmeden önce güncel bilgilere göre plan yapmanız ve seyahat için uygun zamanları araştırmanız önemlidir.