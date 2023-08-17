Avrupa kupalarında gösterdiği performansa dikkatleri çeken Molde, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Takım hakkında detaylar merak edilirken Molde hangi ülkenin takımı ve Molde hangi ligde oynuyor, gibi konular araştırıldı.

Ulusal liginde ve Avrupa sahnesinde dikkatleri çeken Molde, ülkemizde de araştırılan futbol takımlarından biri haline geldi. Peki, Molde hangi ülkenin takımı? Molde hangi ligde oynuyor?

MOLDE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.