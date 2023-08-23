Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile yapacağı play-off turu ilk maçı heyecanla bekleniyor. Maç hakkında detaylar araştırılırken Molde Galatasaray muhtemel 11' ler belli oldu mu, Zaha, Tete oynuyor mu merak edildi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı sporsevererin ilgi odağı oldu. Peki, Molde Galatasaray muhtemel 11' ler belli oldu mu, Zaha, Tete oynuyor mu?

MOLDE GALATASARAY MUHTEMEL 11' LER BELLİ OLDU MU?

Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre,23 Ağustos Çarşamba günü Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerin, Angelino; Oliveira, Berkan; Barış Alper, Mertens, Kerem ve İcardi.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılılar play-off ilk maçında saat 22.00'da Molde'ye konuk olacak. Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.