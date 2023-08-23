Molde-Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Maç EXXEN'de mi TV8,5'ta mı?
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Molde ile Galatasaray arasındaki maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Molde-Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Maç EXXEN'de mi TV8,5'ta mı?
Molde- Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde ile Galatasaray arasındaki maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Molde-Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Maç EXXEN'de mi TV8,5'ta mı? Detaylar...
Molde - Galatasaray maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Molde - Galatasaray maçı Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak.
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