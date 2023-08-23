Molde-Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Maç EXXEN'de mi TV8,5'ta mı?

Molde ile Galatasaray arasındaki maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Molde-Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Maç EXXEN'de mi TV8,5'ta mı?