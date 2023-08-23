Molde-Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Molde-GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Molde-Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Molde Galatasaray canlı maç anlatımı ve Molde Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Molde GS maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Molde Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Molde Galatasaray maçı kaç kaç? Molde-Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti merak ediliyor. Molde Galatasaray canlı maç anlatımı ve Molde Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Molde GS maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Molde Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

MOLDE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Molde - Galatasaray maçı 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Molde - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Molde - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Molde - Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Molde - Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Molde - Galatasaray maçı Molde'de, Aker Stadyumu'nda oynanacak.