Molde - Djurgarden maçı ne zaman, hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Molde - Djurgarden maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Molde - Djurgarden maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Molde - Djurgarden maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Molde - Djurgarden maçı hangi kanalda? Molde - Djurgarden maçının yayını neden yok? Molde - Djurgarden maçı ne zaman? Molde - Djurgarden maçı hangi kanalda? Molde - Djurgarden maçı saat kaçta başlayacak?

MOLDE - DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde - Djurgarden maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

MOLDE - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Molde - Djurgarden maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

MOLDE - DJURGARDEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Molde'da, Aker Stadyumu'nda oynanacak.