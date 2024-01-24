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Mola yapan işçiler köpekle halayı kamerada

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Diyarbakır'da Dicle Elektrik ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü. Dicle Elektrik'in elektrik onarım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Çınar ilçesinde çalışan bir grup işçi mola verdikleri esnada halay çekti. O esnada köpeği de aralarına alan grup, köpekle halaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Elektrik ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü.

Dicle Elektrik'in elektrik onarım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Çınar ilçesinde çalışan bir grup işçi mola verdikleri esnada halay çekti. O esnada köpeği de aralarına alan grup, köpekle halaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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