Trabzonspor bugün MOL Fehervar ile hazırlık maçı yapacak. Maç başlamadan önce izleyiciler, MOL Fehervar nerenin takımı, hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar hangi ülkede, hangi ligde bulunuyor? MOL Fehervar hangi ligde, kaçıncı? merak etti. İşte detaylar...

Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçının başlamasına az bir süre kala futbol severler MOL Fehervar takımının hangi ülkenin takımı olduğunu merak etti. Peki, MOL Fehervar nerenin takımı, hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar hangi ülkede, hangi ligde bulunuyor? MOL Fehervar hangi ligde, kaçıncı? İşte bilgiler...

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 18:30 'da başlayacak.

MOL FEHERVAR NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE BULUNUYOR?

Fehérvár FC ya da eski adıyla Videoton FC veya sponsorluk anlaşması gereği MOL Fehérvár FC, bir Macar futbol kulübüdür. Székesfehérvár'da kurulmuştur. 2010-2011 sezonunda ilk defa Nemzeti Bajnokság I şampiyonu olan kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı ise 1984-85 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finale kadar Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi takımları elemiş olmasına rağmen, finalde Real Madrid'e boyun eğmiştir.