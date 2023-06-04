10 gün önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Juventus'un 23 yaşındaki star forveti Moise Kean, adım adım Aslan oluyor. Yarınki derbide davetliler arasında Kean'in temsilcisi de var. Transfer görüşmeleri İstanbul'da devam edecek. Peki, Moise Kean Galatasaray'a mı gelecek? Moise Kean Galatasaray'a gelecek mi?

Önce derbiyi izleyecek, ardından masaya oturacak! Galatasaray son yılların en büyük transferini yapıyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferin de şampiyonu olacak gibi gözüküyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi isimleri bünyesine katarak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Aslan, yine yıldızları gözüne kestirdi. Peki, Moise Kean Galatasaray'a mı gelecek? Moise Kean Galatasaray'a gelecek mi?

MOİSE KEAN GALATASARAY'A MI GELECEK?

Juventus'un 23 yaşındaki yıldızı Moise Kean, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe derbisini izlemeye gelecek ve görüşmeler burada devam edecek. 20 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali üstünde duruluyor.

Kean, Galatasaray'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile çok yakın arkadaş. Mauro Icardi ile de birlikte top koşturdu. Kean, Zaniolo'nun öğrendikleriyle Galatasaray'dan çok etkilendiği söyledi.

Juventus formasıyla piyasaya çıkan Kean, 2019'da 28 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. 2019-20 sezonunda PSG'de 1 yıl kiralık olarak forma giydi. 2021'de Everton'dan tekrar Juventus'a kiralık olarak gitti. Kean'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Juventus, önümüzdeki ay Everton'a 30 milyon euro ödeme yapacak. 23 yaşındaki kanat-forvet, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 12 maçta da 4 gol kaydetti.

MOİSE KEAN NASIL BİR FUTBOLCUDUR?

Moise Kean,saha içinde sürekli açık alan kovalayan, aktif bir forvet. Açık alan bulduğunda patlayıcılığı ile kolayca savunma arkasına sarkıp hücum sonlandırmakta mahir. Aynı zamanda sırtı dönük oyunda bağlantı rolünü de üstlenir. 23 yaşında ve gelişimi devam ediyor. Yüksek fizik gücü ile tamamlayıcı santrfor olarak da oynayabiliyor.