Mohe'deki kuzey ışıklarının çeşitli görüntüleri

Çin'in Mohe şehrine gelen çok sayıda fotoğraf meraklısı, 19 - 20 Eylül tarihlerinde kutup ışıklarının nefes kesen görüntüsünü yakalama fırsatı buldu. Ülkenin en kuzeyindeki şehir olan Mohe, yaz tatilleri için tercih edilen bir yer. Mohe şehrinde yer alan ve 'Kuzey Kutbu Köyü' diye de bilinen Beiji Köyü, büyüleyici kuzey ışıklarını gözlemlemek için Çin'in en önde gelen bölgelerinden biri olarak ün kazandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mohe'den bildiriyor. (XHTV)