Mohammed Zahed kimdir? Eşcinsel İmam Mohammed Zahed kimdir? Mohammed Zahed nereli, kaç yaşında?

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MOHAMMED ZAHED KİMDİR?

1977 yılında Cezayir'de doğan Ludovic-Mohamed Zahed , beşeri ve sosyal bilimlerde imam ve doktordur . Kamuoyunda eşcinsel olan Zahed, Fransa'nın Eşcinsel Müslümanları (HM2F) ve Fransa'nın İlerici Müslümanları'nın (MPF) kurucusudur, kapsayıcı uluslararası ağ (IniMuslim) ve dinler arası LGBT+ ağının (Gin-Ssogie) kurucu üyesidir ve klinik araştırma koordinatörüdür. Fransa'da Müslüman LGBT bireyleri ağırlayan ilk kapsayıcı caminin kökenindedir . Aynı zamanda başka bir erkekle ( Güney Afrika'da ) medeni bir şekilde evlenen ilk Fransız Müslüman erkektir. Ailesi, o bir yaşındayken Fransa'ya göç etti. Cezayir iç savaşı sırasında memleketine dönmüş, Cezayir ile Fransa arasında büyümüştür. Maneviyat arayışı içinde, orada barış bulma umuduyla Kouba'nın ( Cezayir'in banliyölerinde bir bölge) Selefilere katıldı , ancak sonunda kendisine uymayan bu gruptan ayrıldı.Eşcinselliğini 17 yaşında keşfetti, 5 yıl boyunca kendisine Kuran'ı öğreten adama aşık oldu. ve İslam'dan uzaklaştı ve İslam'a daha sonra İslam'a döndü. 1995 yılında Marsilya'ya yerleşen ailesiyle birlikte Fransa'ya göç etti . Ulusal Cephe'ye oy veren bir adamla ilk çiftini ve cinsel ilişkisini burada yaşadı. Zahed 19 yaşındayken HIV ile enfekte oldu. 20 yaşında Fransız vatandaşlığını aldı ve ilk adı olarak "Ludovic"i benimsedi.