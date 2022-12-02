İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK, Suriye'nin kuzeyine kara harekatı için güçlü mesajlar vermeye devam ederken, MİT Suriye'de dikkat çeken bir operasyona imza attı. Peki, Mohammed Nasır kimdir? Mohammed Nasır öldü mü? Mohammed Nasır yakalandı mı?

Mohammed Nasır kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. MİT, PKK/ Ypg Tel Tamir Eyaleti Sözde Tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'a düzenlene operasyon merak ediliyor. Arama motorlarında Mohammed Nasır kimdir? Mohammed Nasır öldü mü? Mohammed Nasır yakalandı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

MOHAMMED NASIR KİMDİR?

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tugay sorumlusudur.

MOHAMMED NASIR ÖLDÜ MÜ?

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tugay sorumlusu Mohammed Nasır, MİT'in Suriye'de yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak'ta ihbar üzerine yapılan aramada, Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç ve yanındaki 2 kişi tır dorsesinde yakalandı. MİT, PKK/ Ypg Tel Tamir Eyaleti Sözde Tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi. Kendisine bağlı unsurlarla sabotaj eylemlerine katılan terörist, MİT tarafından hedef listesine alındı. MİT, Suriye'deki operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ta ihbar üzerine yapılan aramada, Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç ve yanındaki 2 kişinin bir tırın dorsesinde yakalandığı ifade edildi.