Meedo kimdir? Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Muhammed kimdir? Kaç yaşında? Mohammed AlSaloussi kimdir, serveti ne kadar?

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi kim, kaç yaşında? Mohammed AlSaloussi kimdir? Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Muhammed Al Saloussi ne iş yapıyor? soruları magazin gündeminde yerini aldı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Şeyma Subaşı, dans videosunda görülen isim ile gündeme geldi. Peki, videosunda evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin işi nedir?

2 Temmuz 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 10 senelik birlikteliğin ardından 2017 senesinde Acun Ilıcalı ile dünya evine girmişti. 1 sene süren evlilik 2018 senesinde anlaşmalı boşanma ile son bulmuştu. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından çok uzun zaman geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. İtalyan Dj Guido ile aşk yaşamaya başladı. Koronavirüs başladıktan sonra zorunlu karantinayı birlikte Şeyma Subaşı'nın İstanbul'daki evinde geçiren ikili, Youtube'a da videolar yükledi.

Guido ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın bu aralar adı Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğunu geçtiğimiz aylarda duyurdu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN MISIRLI SEVGİLİSİ KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı ile olan birlikteliği ile tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evlilik haberi ile gündeme geldi. Peki, Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şeyma Subaşı yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaşmasının ardından sık sık paylaşımlarında sevgilisine yer vermeye başladı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi paylaşımı ardından gözler bir kez daha Mohammed Alsaloussi ile ilgili bilgilere çevrildi. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'na Ibiza'da evlilik teklifinde bulundu.

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.

Uzun süredir yeni bir ilişki yaşamayan ünlü isim ara ara farklı ünlü isimlerle adı anılıyordu. Uzun süre sakladığı sevgilisi Mohammed Al Saloussi hakkında konuşan Şeyma Subaşı, evlenmeyi düşündüklerini de söyledi. Çok küçük göründüğü iddialarına ise Mohammed 36 yaşında diyerek cevap verdi.

MOHAMMED ALSOLUSSI'NİN SERVETİ NE KADAR?

ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Mohammed Al Saloussi ne kadar zengin?

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı. Mohammed Al Saloussi'nin instagram adresi @alsaloussi'dir.

ŞEYMA SUBAŞI MISIRLI SEVGİLİSİYLE BARIŞTI MI?

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

TEKTAŞINI GÖSTERDİ

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.