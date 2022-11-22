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Mohammed Al Owais kimdir? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor?

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Mohammed Al Owais kimdir? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor?

Muhammed el-Uveys Suudi Arabistan Milli Takımında gösterdiği peformansla dikkatleri çekti. Peki, Mohammed Al Owais kimdir? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor?

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Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais, Arjantin maçında gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Peki, ? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor? Mohammed Al Owais kimdir?

MOHAMMED AL OWAİS KİMDİR?

Muhammed el-Uveys, El-Ehli takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Suudi millî futbolcudur

Doğum tarihi: 10 Ekim 1991 (31 yıl yaşında), Hufuf, Suudi Arabistan

Katılma tarihleri: 2022 (El Hilal), 2017 (El-Ehli)

Şu andaki takımları: El Hilal (#21 / Kaleci),

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Suudi Arabistan Gündem Spor Haberler

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