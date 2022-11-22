Mohammed Al Owais kimdir? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor?
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Muhammed el-Uveys Suudi Arabistan Milli Takımında gösterdiği peformansla dikkatleri çekti. Peki, Mohammed Al Owais kimdir? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor?
Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais, Arjantin maçında gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Peki, ? Mohammed Al Owais hangi takımda oynuyor? Mohammed Al Owais kimdir?
MOHAMMED AL OWAİS KİMDİR?
Muhammed el-Uveys, El-Ehli takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Suudi millî futbolcudur
Doğum tarihi: 10 Ekim 1991 (31 yıl yaşında), Hufuf, Suudi Arabistan
Katılma tarihleri: 2022 (El Hilal), 2017 (El-Ehli)
Şu andaki takımları: El Hilal (#21 / Kaleci),