Mohamed Zeki Amdouni kimdir, Türk mü? Mohamed Zeki Amdouni kaç yaşında mevkisi ne?

Süper Lig'in bitmesine haftalar kala transfer gündemi de hareketlenmeye başladı ve bazı isimler konuşulmaya başlandı. En çok konuşulan isimlerden biri de Mohamed Zeki Amdouni oldu. Peki, Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Mohamed Zeki Amdouni kaç yaşında mevkisi ne?

MOHAMED ZEKİ AMDOUNİ KİMDİR?

Cenevre, İsviçre

Muhammed Zeki Emdni sol kanat mevkisinde oynayan Türk ve Tunus asıllı İsviçreli futbolcu. Super League takımlarından Lausanne-Sport'ta forma giymektedir.

Babası Türk, annesi Tunusludur. Muhammed Zeki, alt yaş gruplarında İsviçre ve Türkiye için oynadı.