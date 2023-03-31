Bu sezon takımının aksine bireysel performansıyla göz dolduran Mohamed Salah, Real Madrid'i peşine taktı. Çıkan haberlerin ardından ise futbolseverler Mohamed Salah Real Madrid'e mi gidiyor? Mohamed Salah Real Madrid'e gidecek mi? sorularını araştırdı.

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Real Madrid, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Gündeme düşen Mohamed Salah haberinin ardından ise Real Madrid transferi merak edildi. Futbolseverler konu ile ilgili Mohamed Salah Real Madrid'e mi gidiyor? Mohamed Salah Real Madrid'e gidecek mi? sorularını araştırdı.

MOHAMED SALAH REAL MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Real Madrid, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Eflatun-beyazlılar sözleşmesi 2025 yılında bitecek Mısırlı yıldız için yüklü bir teklifle Liverpool'un kapısını çalabilir. Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid sezon sonunda Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için düğmeye basacak. Eflatun-beyazlılar İngiliz devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı düşünüyor.

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maça çıktı. Mısırlı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol-11 asistlik katkı verdi.