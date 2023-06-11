Moğolistan'ın Hövsgöl Gölü turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Moğolistan'ın kuzeyinde yer alan ve ülkenin Rusya sınırına yakın Hövsgöl ilinde bulunan Hövsgöl Gölü, turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hövsgöl Valiliği, donmuş gölün buzlarının erimekte olduğunu, yerli ve yabancı turistlerin 15 Haziran'dan itibaren göle seyahat edebileceğini duyurdu. Moğolistan hükümeti, gölün ekosistemini daha iyi korumak ve ülkenin başlıca turizm merkezlerinden biri olan göl çevresinde sürdürülebilir turizmi geliştirmek için birçok önlem alıyor.

Moğolistan'ın kuzeyinde yer alan ve ülkenin Rusya sınırına yakın Hövsgöl ilinde bulunan Hövsgöl Gölü, turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Hövsgöl Valiliği, donmuş gölün buzlarının erimekte olduğunu, yerli ve yabancı turistlerin 15 Haziran'dan itibaren göle seyahat edebileceğini duyurdu.

Hövsgöl Gölü, Moğolistan'ın tatlı suyunun yaklaşık yüzde 70'ini ve dünya toplamının yüzde 0,4'ünü barındırıyor.

Deniz seviyesinden 1.645 metre yükseklikte bulunan göl, 136 kilometre uzunluğa ve 262 metre derinliğine sahip.

Moğolistan hükümeti, gölün ekosistemini daha iyi korumak ve ülkenin başlıca turizm merkezlerinden biri olan göl çevresinde sürdürülebilir turizmi geliştirmek için birçok önlem alıyor.

Moğolistan önümüzdeki yıllarda 1 milyon yabancı turisti ağırlamayı ve turizmden 1 milyar ABD doları kazanmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)