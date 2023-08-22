Moğolistan'da düzenlenen kültür festivali atların önemini vurguladı

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un Nalayh ilçesinde, ülkenin somut olmayan göçebe kültürünü tanıtmak ve turizm sektörünü geliştirmek amacıyla 18-20 Ağustos tarihleri arasında bir kültür festivali düzenlendi. Atlar, Moğol halkının yaşamında vazgeçilmez bir rol oynuyor. Uzun süreli üretim ve yaşam pratikleri, Moğollara atlara saygı duyma geleneğini kazandırarak Moğol halkının zengin at kültürünü oluşturmuş.