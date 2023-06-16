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Modüler Zırhlı Kuleler Türk ordusunun hizmetinde

Genel Haberleri

Modüler Zırhlı Kuleler Türk ordusunun hizmetinde ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetinde.

Modüler Zırhlı Kuleler Türk ordusunun hizmetinde

ANKARA - ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetinde.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, M60A3 tankının şasesine entegre edildi. Pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla dayanıklılığını önemli ölçüde artıracak Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Genel

Genel Haberler

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