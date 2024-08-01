Modric Arda Güler'e ne dedi, niye uyardı? İşte yaşananlar

Modric Arda Güler'e ne için uyardı? Real Madrid dün gece Milan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, karşılaşma esnasında Arda Güler ile Modric arasında yaşananlar maça damga vurdu. Peki, Modric Arda Güler'e ne dedi, niye uyardı? Detaylar...

MODRİC ARDA GÜLER'E NE DEDİ?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Milan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı. İspanyol devi karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, müsabakanın oynadığı esnada Modric ile Arda arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Hırvat yıldız, şut fırsatlarını değerlendirmeyen genç yeteneği "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" diyerek uyardı.

MODRIC'TEN ARDA'YA ŞUT UYARISI

Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu. Fırsat gelmesine rağmen genç futbolcunun şut çekmediğini fark eden Hırvat Yıldız, Arda Güler'i "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" diyerek uyardı.

PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Performansı alkış alan Arda, ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

ANCELOTTİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsederek ""Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.