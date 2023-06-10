Modifiyeli araç tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

Afyonkarahisar'da düzenlenen 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali'ne Türkiye'nin farklı illerinden 200 modifiyeli araç katıldı. Festivalde modifiyeli araç tutkunları bir araya gelerek eğlendi ve araçlarını sergiledi. Festivalin son gününde drift gösterileri ve araç güzellik yarışmaları yapılacak.

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, Afyonkarahisar'daki festivalde buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Modifiyeli Araçlar Derneği'nin (AFMOD) iş birliğinde Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününde alana modifiyeli ve görseli güzel 200 araç giriş yaptı.

Festivalin ilk gününde birbirleriyle tanışan modifiyeli araç tutkunları, ses sistemlerini tanıttı ve dj permormansıyla eğlendi.

AFMOD Başkanı Özkan Ortaç, AA muhabirine, "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali"ne Türkiye'nin yaklaşık 40 şehrinden katılım olduğunu söyledi.

Bugün akşam saatlerinde 200 modifiyeli aracın festival alanına giriş yaptığını dile getiren Ortaç, şöyle konuştu:

"Festivalimize Afyonkarahisar'dan ilgi yüksek. Modifiyeli araçlar bir hobi. Biz de festivalle gençlerimize bu tutkuyu aşılamaya çalışıyoruz. İnşallah, yarın burada bin civarında araç olacak. Burada drift gösterileri ve araç güzellik yarışmaları yapacağız. Herkesi burada eğlenmeye davet ediyoruz."

-"Modifiye bir tutku"

Festivale Mersin'den katılan Oktay Merdanoğlu ise modifiyeli araçların festivallerle güzel anlam taşıdığını ifade etti.

Modifiyeli araç tutkunu İsmail Bırtıl da festivale 6 yıldır emek verdiği otomobilini getirdiğini belirterek, "Modifiye bir tutku, magandalık asla değil. Bunun doğru yerde yapıldığında problem yaratmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunlarıyla festivalde bir araya geldik. Gençleri de teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Festival, yarın sona erecek.