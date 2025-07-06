Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez hangisinde olmuştur?

Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez hangisinde olmuştur?
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Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez ne zaman düzenlendi? Spor tutkunlarının ve tarih meraklılarının sıkça sorduğu bu soru, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında gündeme geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında, izleyicilerin dikkatini çeken bir soru gündeme geldi: "Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez hangisinde olmuştur?" Bu soru, hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez ne zaman düzenlendi?

MODERN OLİMPİYATLARDA KADINLAR MARATON YARIŞI İLK KEZ HANGİSİNDE OLMUŞTUR?

A) 1896 Atina Olimpiyatları

B) 1924 Paris Olimpiyatları

C) 1956 Melbourne Olimpiyatları

D) 1984 Los Angeles Olimpiyatları

Doğru Cevap: D şıkkıdır. Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez 1984 yılında Los Angeles Olimpiyatları'nda düzenlenmiştir. Bu, kadın sporcular için büyük bir adım olmuştur. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kadınlar maraton yarışı ilk kez olimpiyat programına dahil edilmiştir.

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