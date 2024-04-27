Üye Girişi
Haberler

Mobilya ustası atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan mobilya ustası Hidayet Yeniocak, atık malzemelerden 10 günlük sürede yaptığı salı 'Macera heveslisiyim' diyerek Asi Nehri'yle buluşturdu.

Mobilya ustası atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu

5 yıllık hayalini Asi Nehri'nde böyle turladı

HATAY - Hatay'da yaşayan mobilya ustası Hidayet Yeniocak, atık malzemelerden 10 günlük sürede yaptığı salı 'Macera heveslisiyim' diyerek Asi Nehri'yle buluşturdu.

Defne ilçesinde mobilyacılık yapan 56 yaşındaki Hidayet Yeniocak, 5 yıldır aklında olan hayalini gerçekleştirdi. Mobilya ustası Yeniocak, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 10 gün sürede atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu. Salda kullandığı fıçılarla batmayı önleyen Yeniocak, 'Macera hevesliyim' diyerek başladığı yolculuğu sorunsuz olarak tamamlamayı başardı.

"Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım"

Asi Nehri'nin dalgalı olduğunu bilerek fıçı kullandığını belirten Yeniocak, "Macera heveslisiyim, değişik şeyler yapmayı seviyorum. El yapımı bir sal yaptım. Şimdi geldim, Asi Nehri'ne bırakıp direk yolculuğa çıkacağım. Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım. Asi çalkalandığı için devrilir diye düşündüm, fıçılar devrilmez ve su yüzeyinde kalır. Bu şekilde Asi'ye indireceğim ve binip gideceğim" dedi.

"Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar"

Ailesinin sal ile yapacağı yolculuğu olumlu karşılamadığını belirten Yeniocak, "Bu plan benim hayalimde 4-5 yıldır vardı. Ama bu seneye kısmet oldu. Atık malzemeler kulandım ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle batmayacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. 10 günde yaptım. Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar. Çekindiler, bende heyecanımı yaşayacağım dedim ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Asi Nehri Hatay Doğa Genel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title