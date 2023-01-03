Mobil Oil Türk ile WEConnect International'dan kadın girişimcilere destek!

Mobil Oil Türk A.Ş., dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile birlikte destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Satın Almacıyla Tanışma Toplantısı" Hotel Sheraton İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç & WEConnect Türkiye Direktörü Nilay Çelik & Exxon Mobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir

150'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor!

Toplantıda konuşan Exxon Mobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir, WEConnect'in 150'den fazla ülkede faaliyette bulunduğunu söyledi. WEConnect'in portföyünde 15 bin kadın olduğunu ifade eden Eda Demir, "Küçük ve çeşitli tedarikçiler ile çalışmak şirketlere çok büyük bir esneklik kazandırıyor" dedi. Bu tedarikçilerin şirketlerde fiyat rekabetini artırdığını vurgulayan Eda Demir, "Büyük tedarikçilerin kendi içlerinde bir hegemonyaları olabiliyor, rekabet bunu kırabiliyor. İkincisi de yaratıcılık getiriyor. WEConnect International, iş yaşamında azınlık olan kadınlarımızı destekleyerek çeşitliliği artırmak istedi ve gönüllülük esasına dayanan bir network oluşturdu. Bu şekilde 2011'de Amerika'da gönüllülük esası ile başlayan bu hareket zamanla büyüdü ve yerel iş sahibi olan kadınları destekleyen 3 milyar dolarlık global bir kurum haline geldi" diye konuştu.

Mobil ile WEConnect'in ilk kez 2011 yılında buluştuğunu belirten Eda Demir, şöyle devam etti: "Exxon Mobil, WEConnect ile 12 ülkede iş birliğini sürdürüyor. Türkiye'deki başkanlığını da ben yürütüyorum. Türkiye'deki şirketimiz Mobil Oil Türk A.Ş.'ye yeni kadın tedarikçiler kazandırmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız kısıtlı imkanlarla gerçekten ilham verici hikayeler yaratabiliyorlar. Türkiye'de ve dünyada kadının ekonomideki yerini artırmak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz."

İşyerlerinin sadece yüzde 1,3'ü kadınların!

Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç & WEConnect Türkiye Direktörü Nilay Çelik

ExxonMobil'in global portföyde bugün itibarıyla 2 bin kadın girişimcinin yer aldığını söyleyen Eda Demir, "Bu 2 bin kadından WEConnect veya farklı sivil toplum kuruluşları (STK) vasıtası ile aktif olarak satın alma yapılıyor. Bizim Woman Economic Opportunity ile ulaştığımız kadın sayısı 90'dan fazla ülkede 10 binlerce kişi. Kadın iş yeri sahiplerini satın alımcılarla buluşturuyoruz. Bu çok büyük bir fırsat" dedi. Yılda en az 2-3 etkinlik yaptıklarını ifade eden Eda Demir, bu organizasyonun 2022'deki üçüncü toplantı olduğunu da kaydetti.

"Türkiye'de kadın işyeri sahibi oranı yüzde 1.3, iş hayatında aktif olarak çalışan kadın oranı yüzde 23 ve bunun çoğunluğunu tarım işçileri oluşturuyor" diyen Eda Demir sözlerine Mobil Oil Türk. A.Ş.'nin kadın tedarikçi sayısını artırmaya yönelik desteğini distribütörlerinin ve tedarikçilerinin de vermesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmalar doğrultusunda etkinliklere beraber katılım gösterdiklerini de ekledi. Şirket sahibi kadınların yaşadığı ana sorunun satış olduğunu söyleyen WEConnect Türkiye Direktörü Nilay Çelik ise, "İşlerini çok iyi yapıyorlar ama konu satışa geldiğinde bambaşka bir alanla karşılaşıyorlar. Tabii pandemi de satışı etkileyen çeşitli sorunlara neden oldu ve kadın girişimciler arasında şirketini kapatanlar çok oldu" dedi. Halihazırda 15 bin kadının yer aldığı WEConnect platformunda bu yılki hedefin henüz açıklanmadığını belirten Nilay Çelik, 2023 hedefinin 20 bin kadın olabileceğini kaydetti.