Mobil Oil Türk ile WEConnect International'dan kadın girişimcilere destek!

Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye'deki kadınların sahip olduğu işletmeleri desteklemek, tedarik zincirinde güçlenmelerine destek olmak adına örnek bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Mobil Oil Türk A.Ş., dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunmayı amaçlayan WEConnect International ile şirket sahibi kadınlarla büyük ölçekli kurumları aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Mobil Oil Türk A.Ş. ve WEConnect International iş birliği ile düzenlenen "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliklerinin altıncısı, 8 Aralık Perşembe günü Hotel Sheraton İstanbul, Levent'te gerçekleştirilecek. Etkinlik ile kadınların sahip olduğu şirketlerin; global ya da lokal büyük kuruluşların tedarik zincirlerine dahil olmaları, bu noktada oluşturdukları networkü daha da kuvvetlendirmeleri hedefleniyor.

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alınacağı etkinlikte, Türkiye genelinde faaliyet gösteren girişimci kadınların WEConnect International'ın üyesi ya da destekçisi olan birçok global ve lokal kurumsal şirketin yöneticileri ile bir araya gelerek ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara tanıtacakları paralel tanışma seanslarının gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor.

135 ülkede faaliyet gösteriyor!

Çalışmalarına 2009, Türkiye'deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, dünyanın birçok ülkesinde şirket sahibi olan kadınları; global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine sokma hedefi ile çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Çalışmalarını 135 ülkede yürüten WEConnect International'ın kadın sahipliğindeki işletme ağına, WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'ın 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, global kurumların toplamda yıllık yaklaşık 3 trilyon dolardan fazla "satın alma" bütçesinin bir bölümünü ağında bulunan 15 binden fazla kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.