Kullanıcıların internette en çok arattığı sorgulardan biri olan mobil imza nedir, nasıl alınır? Merak ediliyor. Peki, Mobil imza nedir, nasıl alınır? Mobil imza Turkcell, Vodafone, Türk Telekom nasıl alınır? Mobil imza servis aboneliği nedir? Mobil imza nasıl kullanılır? İşte detaylar…

??Mobil İmza, 128K Mobil İmzalı sim kartınız ve belirleyeceğiniz şifreniz ile elektronik ortamda ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer sonucu doğuran Elektronik İmza'nızı atmanızı sağlayan servistir. Peki, Mobil imza nedir, nasıl alınır? Mobil imza Turkcell, Vodafone, Türk Telekom nasıl alınır? Mobil imza servis aboneliği nedir? Mobil imza nasıl kullanılır?İşte detaylar…

MOBİL İMZA NEDİR, NASIL ALINIR, NASIL KULLANILIR?

Mobil İmza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir. Mobil İmza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

MOBİL İMZA TURKCELL NASIL ALINIR?

Mobil İmza abonelik başvurunuz öncesinde SIM Kart'ınızın Mobil İmza uyumlu (128K) olması gerekmektedir. SIM Kart değişikliğinizi size en yakın bayi üzerinden (mağaza ziyaretiniz öncesinde size en yakın bayi üzerinden Mobil İmza uyumlu SIM Kart stok durumunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz. gerçekleştirebilirsiniz ya da Müşteri Hizmetleri üzerinden kurye ile teslimat talebi iletebilirsiniz. Kurye teslimatları şehir merkezlerine 3, ilçelere 5, köy ve mecralara 7 iş günü içinde gerçekleştirilmektedir.

MOBİL İMZA VODAFONE NASIL ALINIR?

Mobil İmza Servisine abone olmak isteyen müşterilerimiz yetkili Vodafone Mağazaları'na şahsen gitmesi durumunda notere gitmelerine gerek kalmadan mobil imza başvurusu yapabilmektedirler, yetkili mağazalar dışında bir Vodafone Mağazası'ndan başvuru halinde noter onaylı olarak doldurdukları evraklar ile birlikte şahsen müracaat etmeleri yeterlidir.

Başvuru esnasında gerekli olan evraklar:

Vodafone Mobil İmza Hizmet Taahhütnamesi

TurkTrust Niteliklik Elektronik SertifikaTaahhütnamesi *

Kimlik Fotokopisi