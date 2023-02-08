Mobil ev nedir, nasıl kullanılır merak ediliyor. Depremzedeler için mobil ev gönderiliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası birçok il ve ilçelerde yıkımlar meydana geldi. Bölgeye gönderilen mobil evler nasıl kullanıldığı ve mobil ev nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mobil ev nedir, nasıl kullanılır? Depremzedeler için mobil ev gönderiliyor!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı, binlerce bina yıkıldı. Bölgeye farklı yardımlar bulunurken mobil evde gönderiliyor. Mobil ev nedir, nasıl kullanılır merak ediliyor. Depremzedeler için mobil ev gönderilirken, mobil ev nedir ve nasıl kullanılır soruları araştırılıyor. Mobil ev nedir, nasıl kullanılır? Depremzedeler için mobil ev gönderiliyor. Mobil ev nedir, nasıl kullanılır? Depremzedeler için mobil ev gönderiliyor! Detaylar haberimizdedir…

MOBİL EV NEDİR?

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.

Katar, bölgeye mobil ev göndereceğini duyurdu. Bununla birlikte, Türkiye'yi vuran aynı zamanda Suriye'de de hissedilen depremler sebebiyle iki ülkeye 10 bin mobil ev gönderebileceğini açıkladı.